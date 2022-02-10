每经23点 辽宁葫芦岛市一地升级为高风险地区；美元指数一度上破96关口；广西暂停经营跨省区市团队旅游及“机票+酒店”业务_凤凰网

每经编辑：蔡鼎 1丨贵州铜仁碧江区新增1例新冠肺炎确诊病例，为辽宁省葫芦岛市确诊病例的密切接触者 每经AI快讯，据健康铜仁微信公众号消息，2022年2月10日，接碧江区疾控中心报告，1名外省来黔人员核酸检测结果异常，经铜仁市疾控中心复核，结果为阳性。市委、市政府高度重视，迅速组织专家组开展流行病学调查，立即激活应急指挥体系。现已将其全程闭环转运至省将军山医院隔离治疗，经省级专家组诊断为新冠病毒确诊病例（普通型）。该人员入黔后第一时间对其进行全程闭环管理，在贵州省境内无密切接触者，相关核酸检测和环境消杀等应急处置各项工作正有序推进。确诊病例（普通型）：男，59岁，现居辽宁省葫芦岛市绥中县加碑岩乡，2月7日驾驶大货车由外省赴黔。9日晚铜仁市收到协查函，告知该人员为辽宁省葫芦岛市确诊病例的密切接触者，遂立即联系该病例，告知其保持在车内并在就近的服务区停车。9日晚20时12分，该人员由省外进入铜仁市松桃自治县大兴境内，20时47分到达碧江区坝黄高速停车区，疫情防控人员立即对其实施管控并闭环转运至集中隔离点。10日其核酸检测结果呈阳性，经省级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），现已在省将军山…