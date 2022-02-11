上海浦东香格里拉酒店1388元的套餐，吃饭竟要靠“抢”酒店_新浪财经_新浪网

原标题： 陆家嘴 一五星酒店餐食靠“抢”，顾客抱怨花1388元来受气 来源：新闻晨报·周到APP 记者姚沁艺 胡越魁 春节期间，许多上海市民都选择和家人一起在本地的五星级酒店度过，酒店的下午茶、自助餐等项目也成为“香饽饽”。然而这个春节假期，不少预订了上海浦东陆家嘴某五星级酒店浦江楼豪华房套餐的市民却表示，当他们到酒店行政酒廊准备享受套餐内自带的餐饮时，却发现里面“人山人海”，根本无法正常享用餐食。一名网友于2月5日在微博分享的视频显示：行政酒廊里人满为患，自助区的食物已经空空如也，不少人端着盘子围在出餐口，新出炉的点心一被端出，就被人们徒手抢光 这到底是怎么一回事呢？ 行政酒廊挤满人，食物要靠“抢” 为欢度春节，市民徐女士一家花了1388元，通过携程预订了大年初一至年初二（2月1日至2月2日）的陆家嘴某五星级酒店浦江楼豪华房套餐，订单显示，该套餐自带“豪华礼遇”，包含早餐、下午茶、下午五至七点的“欢乐时光”（相当于晚间轻食）等。然而，如今回忆起这次酒店之旅，她却对新闻晨报·周到上海记者表示：“就等于我们花了钱，来这里受了一晚上气。” 徐女士称，酒店订单显示，当天下午2点就可以入住房间…