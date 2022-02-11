北京：推进文旅商融合发展 发挥“旅游+”和“文化+”功能_财经钻- CZ 价值型驱动

观点网讯： 2月11日，中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《关于推进北京城市副中心高质量发展的实施方案》、《关于推进北京城市副中心高质量发展的政策清单》等三个清单的通知。 据观点新媒体了解，方案提出，创建北京大运河文化旅游国家5A级景区，开发高品质的水上项目和文化活动，丰富大运河特色旅游休闲产品；加强张家湾古镇保护与规划建设，与大运河国家文化公园规划做好衔接，推进运河文化资源跨区域共享。 推进环球主题公园后续项目建设，延伸发展IP设计、动漫游戏、演艺娱乐、精品民宿等文化旅游产业链条。将张家湾、台湖、宋庄打造为以创新设计、综合演艺、原创艺术品设计与交易为支撑的特色小镇，发挥旅游+和文化+功能，进一步聚集产业发展要素、完善产业发展配套、提升产业发展水平。 高标准建成并运营城市副中心图书馆、城市副中心剧院、大运河博物馆等公共文化设施，打造首都文化新地标。积极策划举办北京国际设计周、北京运河文化节、台湖演艺艺术周、宋庄文化艺术节等文化活动，着力打造文化精品。 加大体育设施供给，建设若干体育公园示范点，建成潞城全民健身中心，完成体育场升级改造，打造全民健身新载体。丰富体育旅游产品，推进…