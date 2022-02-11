谷爱凌掀起的冰雪流量，带火了“中端酒店”？度假酒店度假酒店度假区_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探，作者 | 雷布同 携程数据显示，今年春节前三天滑雪 酒店 的订单量同比增长52%，且酒店人均花费相比去年春节上涨13%。2月8日，在2022北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中，中国选手谷爱凌的完美一跳引起全网沸腾，天才女孩的雪上风采真是让人心潮澎湃。冬奥会大大推动了冰雪旅游的升温，冰雪 度假 也真正成为“冷”经济的“热”时尚，且愈发引得大众青睐，而对于酒店来说，这也已经不在只是高奢酒店的狂欢。 近日， ZMAX HOTELS与IU酒店等中端（含中高端）连锁酒店品牌相继在冰雪旅游城市落子布局。可以预见的是，这场有关冰雪旅游的狂欢，将会吸引越来越多的中端酒店甚至经济型酒店品牌参与其中。 冰雪旅游，不止是高奢酒店的狂欢 据《中国冰雪产业发展研究报告（2021）》数据显示，在2020年-2021年冰雪季，我国冰雪休闲旅游收入超过3900亿元。预计到2025年，我国冰雪旅游人数将超过5亿人次，冰雪旅游收入超过1.1万亿元。 尤其是在北京冬奥会和出境旅游回流等多重刺激下，2021-2022冰雪季预计旅游人次将达到3.05亿，且冰雪旅游收入有望达到3233亿元…