旅游｜山东商河：构建鲁西北文旅一体化发展共同体_TOM旅游

记者2月11日从山东省济南市商河县文化和旅游局获悉，2021年，在济南市文化和旅游局的指导支持和县委县政府的坚强领导下，商河文化和旅游工作立足实际，坚持守正创新，补短板、强优势、求突破、开新局。先后获得市级以上荣誉称号33项，其中省级以上18项。商河县接续被文旅部命名为2021-2023年度“中国民间文化艺术之乡”。在2021年度商河县高质量发展综合绩效考核中，商河县文化和旅游局被评为突出单位。在全县党风政风行风正风肃纪民主评议中名列前茅。 具体工作中，商河县文化和旅游局突出“庆祝建党100周年”主题主线，推出红色经典歌咏会、红色剧目展演、红色电影展映等10项大型文旅活动和“ 最美文旅人 ”评选，影响较大，好评如潮。 推进非遗活态传承，商河民歌、花棍舞入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目。“非遗进校园”工作获评2021年山东省“非遗进校园”典型实践案例，商河县实验小学、第二实验小学入选省级非物质文化遗产传承教育实践基地；舞蹈《秧歌少年》入围第十二届山东文化艺术节群众优秀新创文艺作品汇演。商河县非遗保护工作再获“山东省非遗保护十大亮点工作”。商河县聚焦鼓子秧歌传承保护，以乡村“活态非遗…