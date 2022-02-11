用镜头记录中国“聚宝盆”的青海摄影人

图为青藏高原生活的野猪群。何启金 摄 “拍摄野生动物是一门技术活儿，想要拍到它们，就得会找，还要会等。为了拍摄一张满意的照片，我们经常前往可可西里无人区、阿尔金山无人区等地，在零下十几度的严酷环境中，仍然保持着创作的热情，只为记录下大自然当中的每一个精彩瞬间。”中国摄影家协会会员、青海省摄影家协会副主席、格尔木市摄影家协会主席何启金说。 图为藏野驴穿越青藏公路。何启金 摄 已至知命之年的何启金是海西供电公司的一名员工。20多年来，何启金作为摄影人，积极将地处青海省海西州的中国“聚宝盆”柴达木盆地的区位优势、品牌优势、自然景观、特色农业、民族风情等通过摄影作品的方式向外界广泛宣传推广，屡次深入雪山冰川、大漠戈壁、湿地河流、无人区等地拍摄，传递柴达木盆地自然之美、和谐之美。 图为藏羚羊在可可西里自然保护区内嬉戏。何启金 摄 “在青海生活了30多年，格尔木是我的第二个故乡，这里丰富的野生动物资源值得我去发现和展现。同时作为一名基层文艺工作者和电网员工，我也深爱着这一方水土。我要通过镜头去记录这里银线飞架的巨变。”何启金笑着说。 何启金介绍，摄影就是去记录令自己感动的画面，这些画面同时还能打动…