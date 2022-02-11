领先的瑞典运动用品零售商提升零售业绩，旗下180家门店库存准确率高达99%

达拉斯2022年2月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的品牌数字化方案服务商SML，今天宣布其携手领先的瑞典运动用品零售商Stadium的整体解决方案合作内容。其中，SML RFID（射频识别技术）解决方案、Inspire RFID 标签及Clarity®企业软件已于Stadium门店中完成装设，从而助力其库存管理并在客户服务上实现转型及提升。

SML与Stadium于2018年展开合作，初步试点项目已于北欧的180家Stadium门店内全面装设单品级RFID 技术，使该品牌能够每周计算每家门店的库存，而不再是每年进行一次库存盘点。同时Stadium还使用 RFID解决方案提升接收与销售楼层的补货流程，使Stadium的库存准确率从70%提高至99%，从而使整个供应链的业务绩效录得显著提升。

提及公司业务转型，Stadium供应链开发人员Johan Stenström评论道：“在我们使用SML RFID解决方案前，我们对自身库存水平的认识不够全面，由于我们每年盘点一次库存，目前的ERP软件是无法跟踪丢失、被盗或损坏的库存的，我们此前认为库存准确率接近完美，但实际上只达到70%左右。”

在SML RFID解决方案的帮助下，Stadium在斯德哥尔摩的两家门店启动了RFID试点。该试点项目取得非常大的成功，有鉴于此，Stadium开始将该技术推广到其所有商店和分销中心，并开始标记货源和分销中心。

“为了更好且实际地帮助员工完成工作，我们在门店实施了Clarity®解决方案。大家对这项技术好评不断，以至于其他门店都希望我们能提前部署该解决方案于其他门店的上线日期。”Stenström 说。

截至2021年底，Stadium在RFID标签、Zebra手持RFID读取器和SML的Clarity®企业软件的助力下，已于180家商店完成了SML的单品级RFID解决方案的部署。Stadium的库存准确率水平高达99%，且整体销售额录得显著增长。

SML集团首席技术官兼RFID解决方案高级副总裁Dean Frew表示：“与Stadium已合作多年，我们喜见其业绩表现理想。正如我们从Stadium的合作经验所看到的，单品级RFID是一项经过验证的技术，可彻底改变零售商的库存管理方式以及满足客户需求。我们将在未来继续支持Stadium的数字化转型之旅。”

更多详情请浏览https://www.sml.com/item-level-rfid/#case-study。

Stadium携手SML RFID进行零售业务转型 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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