两名酒店服务员窃取财物,被抓后却称是"捡的"酒店服务员

正义网镇江2月11日电(通讯员 汤菲 李旭 )江苏某酒店两名服务员利用工作便利,擅自打开客人房间,拿走客人物品,被发现后,仍拒不承认。 近日,江苏省扬中市检察院以涉嫌盗窃罪对曹俊、李伟依法批准逮捕。 曹俊、李伟多年前曾在上海一家酒店共事,离职后的两人又应聘到江苏苏州一家五星级酒店工作。曹俊担任楼层经理,主要负责检查客房卫生,李伟主要负责开夜床服务。之前有盗窃前科的曹俊暗示李伟,可以趁着开夜床服务用万能卡打开客房,看看房间里有没有可以顺走的东西。 2021年10月的一天,曹俊像往常一样检查李伟的开夜床服务时,李伟说:“这个房间行李箱上有客人未带走的公文包,外拉链里还有2张提酒卡。"由于房间里没有监控,两人进入房间的时间点也属于正常工作期间,他们不假思索地就把这两张卡据为己有。后来 ,曹俊、李伟去提酒卡指定的酒行把酒兑换了出来。在填写虚假身份信息后,二人领到了2箱茅台酒。随后曹俊又联系苏州一家酒行,将2箱茅台酒以42000元的价格卖掉并平分赃款。 几天后,发现公文包里提酒卡丢失的王先生打电话给酒行的工作人员挂失,工作人员却说酒前两天已经兑换。王先生报警。 侦查人员根据王先生的回忆走访酒店,…