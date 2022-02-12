旅游 封新城：来凤羽过年_TOM旅游

讲述人： 封新城 （《新周刊》杂志创办人、“乡创中国”发起人之一、大理千宿文旅董事长） 封新城在凤羽打造了一个集野奢酒店、文创开发、大地艺术展览和物产IP于一体的头部度假的空间 过年，大多数人都会选择回家，而我选择就地过年，留在云南省洱源县凤羽镇，因为从初识凤羽那一年开始，我就把这里当成了家。不知不觉间，我这个“媒体人”在凤羽的大地上“编辑排版”也已经有8年时光了，作为一个新凤羽人，我对这片土地的融入甚至出乎了当地人的意料。 封新城对这片土地的迅速融入甚至出乎当地人的意料 凤羽是白族古镇，白族人过年很是讲究。自腊月中，家家户户就开始杀起年猪、挂起腊肠腊肉，而猪头猪尾会留到年夜饭，寓意“有头有尾”。谁家杀了猪都会邀请我去吃年猪饭，除夕当天，我也邀请来自全国各地的朋友，还有回乡过年的乡亲来我住的退步堂里，一起写春联、剪窗花、准备丰盛的年夜饭。除夕当晚，我们有吃有喝、有说有笑。年夜饭后，大家一起守岁、放鞭炮，纵情玩耍。从正月初一开始，我和朋友还会挨家挨户到老乡家串门拜年，家家饭桌都摆上“ 白族八大碗 ”盛情地留我们吃饭，让我倍感亲切。 为自然贺岁，为新年祈福的中国版·凤羽火人节 这样质朴、惬…