旅游 安徽九华山春节接待游客超11万人_TOM旅游

春节黄金周期间， 安徽九华山风景区 累计接待游客11.28万人，门票收入1651.12万元，旅游收入11657.19万元，同比分别增长9.33％、6.01％、7.41％，接待量位居全省第一方阵。 九华山风景区提前分析研判旅游接待风险，制定安全保障、游客运输等工作方案和应急预案19个。 黄金周期间，景区外请增援警力111人、运力50台／1800座应对客流高峰，组织移动、电信、联通技术人员实时维护通信网络，发送“文明旅游”短信温馨提示游客分时游览防止人员聚集。实行游客预约、扫码、测温、上车、进山、游览、返程等服务管理闭环，严格执行日接待量不超过4万人规定，累计劝返游客2500余人、登记无码人员500余人。 景区组织市政、环卫以及辖区单位“党员突击队”、志愿者队伍及时清理旅游线路积雪结冰100余处、倒塌竹木50余处，保障游客出行安全。推行网格化管理，将景区划分6个区域、45个管理网格，景区领导一线驻点值守调度。实行24小时交通管控措施，细化交通转换中心、验票口等重要节点人流密度控制。300余名公安、行政执法、交通、市场监管等执法执勤人员一线监管，共抓秩序维护、市场管理、引导服务等工作。 针对…