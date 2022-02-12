在LOLM中 我与一只猫咪来了次情人节“旅行” _ 游民星空手游频道

英雄联盟手游 大小：3.50 GB 类型：动作游戏 扫一扫直接下载 Android下载 iOS下载 在前段时间的春节版本揭秘视频中，《英雄联盟手游》公布了“腕豪”瑟提与“魔法猫咪”悠米两位新英雄。 在壮硕硬汉瑟提率先与大伙见面后，令玩家们翘首以盼的“世界上最神奇的猫咪”也于2月12日正式来到召唤师峡谷（手游）当中。 作为端游中的气人人气英雄，这只来自班德尔城的魔法猫咪凭借着软萌可爱的形象，集男女老少各阶层“召唤师”的宠爱于一身。而到了手游中，得益于端游里的“好底子”，悠米对于玩家们吸引力丝毫不见衰减，在还未正式推出时就令许多玩家心心相念。 不过，手游中的悠米并不是原封不动的复制粘贴，设计师在结合移动端玩家的游玩习惯，在技能上做出了一定的“本地”优化。 （PS：技能为测试服情报，实际效果请以正式上线版本为准） 例如悠米1技能“摸鱼飞弹”将会采用右侧轮盘控制的形式，玩家在技能框内拖动便可改变魔法弹飞行方向，就演示来看技能命中将会变得更为简单。与端游有所区别的是，“摸鱼飞弹”在非附身阶段时也可转弯，只不过施放距离会稍短一些。 而悠米附身于队友的“伴生”玩法，在与手游中经过简化调整的英雄再组合…