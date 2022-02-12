冰雪旅游成招牌_商业_行业_中金在线

几年前的冬季，记者一行来到有着“日本屋脊”之称的长野县滑雪。高手们直接乘坐缆车去往高级道，初学者则在缓坡区域，先跟着教练学习运动基本要领与防护知识。一小时后，大部分学员就能滑得像模像样了。值得一提的是，当地很流行滑雪后泡个温泉，然后就地入住酒店，次日继续享受冰雪运动的乐趣。 日本属于海洋气候，雨雪较多，国土面积的80%属于山地。其中，北海道及本州岛大部分地区冬季积雪，长野县、福井县等冬季积雪可达2米至3米厚，以至于汽车在雪墙中通过成为一道风景线。这样优厚的自然条件，自然造就出众多优质天然滑雪场。 上世纪七八十年代，日本经济高速增长，国民娱乐运动需求旺盛，带动了冰雪运动与冰雪经济发展。很多地方打出冰雪旅游、雪国露天温泉等旅游路线。数据显示，上世纪80年代中期，日本居民家庭月平均消费支出中，旅游消费支出占休闲支出的30%以上。 随着国际旅游日益繁荣，冰雪旅游成为日本旅游业的一大招牌。札幌冰雕节、网走市鄂霍次克海浮冰节、十和田湖冬季物语冰雪节、长野冰雪节等，已成为重要国际旅游活动。据日本旅游业协会统计，冰雪旅游营业额占日本旅游总收入的两成以上。 日本曾两次举办冬奥会，有力带动了日本冬季运动水…