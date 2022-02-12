专家学者、温商代表、在外乡贤、海归青年新春建言献策党代会

温州网讯 中国共产党温州市第十三次代表大会将于今年2月召开，这是我市人民政治生活中的一件大事，是温州迈向全面建设社会主义现代化新征程的新起点。为充分发扬民主、真心听取民意、广泛集中民智、努力凝聚民心，市委政研室联合市委办公室、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委直属机关工委、团市委、温州日报报业集团、温州广电传媒集团、温州发布推出 “我为党代会献一计” 大型全媒体活动。 党代会召开在即，全市上下踊跃参与“我为党代会献一计”活动，留言板上集聚了各行各业的智慧，共同谋划温州未来五年、乃至更长一段时期的发展。 今年春节期间，在外温商代表、乡贤、海归华侨、专家学者更是建言献策，温州要通过提升首位度、集聚度、知名度，走好“共富”关键一步 。 明确城市定位 厚植发展优势 在社会各界代表的建言献策中，就有不少关于温州城市的规划与展望。市决咨委委员陈景宝称，温州要在区域一体化的大背景下认真谋划和完善空间规划，大力推进撤县设区，建设国家区域发展重要枢纽城市。 苏巧将 摄 明确城市发展的方向，陈景宝认为还要在城市用地管理上创新理念，保障产业用地，谋划增量、盘活存量、加大流量、控制用量、提高质量。此外，…