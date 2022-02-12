辽宁省暂停跨省旅游经营活动葫芦岛市经营辽宁省旅游_手机网易网

辽宁省暂停跨省旅游经营活动 2022-02-12 09:26:08 中新经纬 中新经纬2月12日电 据 辽宁省 文化和 旅游 厅网站11日消息，辽宁省文化和旅游厅印发《关于暂停跨省旅游 经营 活动的通知》，明确即日起立即暂停旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 截图来源：辽宁省文化和旅游厅网站 具体来看，通知称，鉴于辽宁省出现中高风险地区，请各地按照文化和旅游部关于“严格执行跨省旅游经营活动管理‘熔断’机制”要求，即日起立即暂停跨省旅游相关经营活动，待省内无中高风险地区后可恢复。 另据据辽宁省卫健委网站消息，2月11日18时至24时，辽宁省新增5例本土新冠肺炎确诊病例，为 葫芦岛市 报告。无治愈出院病例。 截至2月11日24时，辽宁省累计报告确诊病例847例(含境外输入175例)，治愈出院807例，死亡2例，在院治疗38例(本土34例、境外输入4例)。目前，尚有13例(本土4例、境外输入9例)无症状感染者在定点医院隔离观察治疗。(中新经纬APP) 【编辑：万可义】 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息…