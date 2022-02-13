免费开放的象鼻山带来了啥漓江象鼻象鼻山桂林旅游_手机网易网

免费开放的象鼻山带来了啥 2022-02-13 06:18:10 经济日报 1月31日开始， 桂林 象鼻 山景区正式全面免费开放，游客和市民自此不花钱就可饱览桂林的城徽。 位于桂林市桃花江与 漓江 汇流处的象鼻山，因山形酷似饮水大象而得名，1995年被确定为桂林的城徽标志，是当地的 旅游 金名片，每年接待游客数百万人次。 但一直以来，江边高长的密林遮挡了景区，人们想看象鼻山，必须购买景区门票进入。也曾有过免费游览象鼻山的呼吁，此次桂林市全面免费开放象鼻山景区，不但回应社会关切、还景于民，在旅游业受新冠肺炎疫情影响较大的背景下，还有诸多积极意义。 首先，这是适应旅游业发展形势变化的需要。旅游业正改变对“门票经济”的过度依赖，以期为消费者提供更丰富的旅游产品。疫情之下，桂林以旅游为代表的“接触型”“体验型”消费受到冲击，对于一个传统旅游城市而言，需以壮士断腕的决心对新形势下的旅游业发展进行探索和尝试。象鼻山景区免费后，虽然少了门票收入，但对自由行游客更有吸引力，也让国内外看到了桂林对本市旅游业发展的信心和底气。选择在除夕这样一个辞旧迎新的节点全面免费开放象鼻山，桂林市站在了旅游业转型发展的…