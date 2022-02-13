瑞达小马·百大绘本创作者 篇八：日本国宝级绘本大师“安野光雅”：在他的「奇想国」旅行，与科学.美感. 数学相遇_图书音像_什么值得买

瑞达小马·百大绘本创作者 篇八：日本国宝级绘本大师“安野光雅”：在他的「奇想国」旅行，与科学.美感. 数学相遇 2022-02-13 14:58:39 0点赞 1收藏 0评论 安野光雅（1926.3.20 — 2020.12.24 出生于本州的岛根县津和野町，毕业于山口师范学校研究科）是日本在国际间最知名的图画书作家，他有渊 博的 阅读量：他广泛涉猎科学、数学、人文、建筑、音乐、电影，将艺术与科学融为充满幽默的视觉游戏；从小就喜欢另类思考，爱把望远镜倒着看，“空想”的习惯：展现出敏锐的想像力和缜密的逻辑推理能力，构筑出兼具知性与诗意，使得他总能以幽默的视觉风格，画出平面上可能建筑无解的绘画游戏，充满童趣的“安野风格”。他还自称是个“空想犯”，把创作基地命名为“空想书房”，他所有创作的泉源皆来自“空想”；他还有壮游天下的经历：「他说只要能够画图，我可以到世界的任何一个地方。但是，我喜欢的是发现新事物，而不是造访一些名胜古迹。」1964年就只身携带800美元前进向往的欧洲，1977年开始推出自己的风景画系列《旅之绘本》，这是在完成中欧旅行之后，接下来他还一路行过意大利、英国、美国、西班牙、…