世茂集团挂牌22.5亿出售深坑酒店 2022-02-13 14:26:12 财联社 14:25 【世茂集团挂牌22.5亿出售深坑 酒店 】财联社2月13日电,多个中介在朋友圈中转发上海 佘山 世茂深坑酒店的消息,并标明“现报价22.5亿对外出售”。这一报价信息与此前世茂集团待售资产清单信息一致。此前世茂集团待售资产清单显示,世茂摆上货架的酒店资产包括上海外滩茂悦、上海佘山世茂 洲际酒店 、上海佘山世茂御臻品之选酒店,以及与上海世茂广场打包出让的世茂康莱德酒店。 (第一财经) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the