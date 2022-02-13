奇瑞捷途的销量稳定在20000＋，“旅行＋”战略的成功_深圳热线

日前，车视界从奇瑞捷途官方获悉，奇瑞捷途2021年1月销量突破两万台，达到20177辆。继2020年11月，奇瑞捷途销量突破两万辆后，已连续3个月销量突破两万台。奇瑞捷途的销量稳定在20000＋，是奇瑞捷途“旅行＋”战略的成功，在2021年取得了开门红。 细分来看，目前奇瑞捷途主打X70(配置|询价)系列、X90系列车型。其中，捷途X70PLUS(配置|询价)在2021年1月销量达13923辆，占1月销量69.0%，继续保持品牌销量担当的地位。 全新一代捷途X90(配置|询价) 1月销量成绩达6254辆，占1月销量31.0%，是奇瑞捷途销量能够破2万台的又一主力。另外，奇瑞捷途销量稳定在两万台以上，对奇瑞控股集团2021年完成年度销量目标将起到很大辅助作用。奇瑞捷途已经逐渐成为奇瑞控股集团不可或缺的一部分。 据统计，奇瑞捷途自首款车型上市至今已有29个月，品牌累计销量突破32万辆。奇瑞捷途的成功是奇瑞控股集团对中国汽车市场前瞻战略的胜利，其主打的“旅行＋”品牌战略瞄准中国汽车市场进入全新的变化而量身定做。不仅如此，奇瑞捷途不断深耕“旅行＋”战略，在此基础上不断增加智能化、网联化，为奇瑞…