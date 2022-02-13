[携程：本周末北京滑雪场门票预订单量增长66%] 【品橙旅游】北京市气象台13日6时发布：今天白天阴有中雪，东风二三级，最高气温零下2℃。“2022北京虎年初雪”、“京津冀大雪”两个话题登上微博热搜，叠加近期冬奥举办引发的冰雪旅游热潮，形成了颇为引人注目的新春旅游消费趋势。 携程数据显示，本周末北京最受用户欢迎的赏雪玩雪打卡地为故宫、北京环球度假区、龙庆峡冰灯、军都山滑雪场、颐和园。 北京市用户对虎年初雪期待已久，许多用户提前“上车”，为本次赏雪玩雪的周末“买票”。携程数据显示，相较春节假期前一周，本次降雪前（2月7日-2月11日）提前预订北京景区门票的订单量大幅增长93%。其中，白雪红墙的紫禁城是落雪的北京最热闹的地方，公开资料显示，2月10日下午，今日的故宫博物院门票就已售罄。在携程平台，2月7日-2月10日，故宫门票订单量整体呈上升趋势，在2月10日达到周内预订高峰。 除了赏雪拍照，在大雪中感受冬奥带来的滑雪气氛成为不少用户的心水之选，提前预订本周末北京地区滑雪场门票的订单量相较春节假期前一周增长66%。携程数据显示，许多北京用户选择在本周末到军都山滑雪场、北京渔阳国际滑雪场、南…