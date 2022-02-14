22.5亿急寻买家 深坑酒店谁将接盘？房地产洲际酒店酒店物业_手机网易网

22.5亿急寻买家 深坑酒店谁将接盘？ 2022-02-14 01:13:07 北京商报 被誉为"世界建筑奇迹"之一的世茂深坑 酒店 ，如今正以22.5亿急寻买家？2月13日，北京商报记者发现，一则"上海佘山世茂深坑酒店现报价22.5亿对外出售"的消息被多个中介在朋友圈中转发。对此，北京商报记者也联系了世茂集团方面，该集团发布声明表示，网传委托中介销售上海世茂深坑酒店以及挂牌售价22.5亿的信息不实。据了解，上海佘山世茂深坑酒店的前身是个废弃的矿坑，经过改造后耗资6亿多元建成，因景观独特，该项目颇为火爆。尽管深坑酒店开业后引来颇多关注，房价甚至达到几千元一晚，不过近来在疫情影响下，房价也持续走低。未来深坑酒店谁将接盘，也备受关注。 22.5亿急寻买家？ 往日，频频登上朋友圈的世茂深坑酒店，这一次引起人们关注的却不是因为它的"美"。 近日，网传多个中介在朋友圈中转发上海佘山世茂深坑酒店现报价22.5亿对外出售的消息引发业内的关注。据悉，这一报价信息与此前世茂集团的待售资产清单信息一致，上海佘山世茂 洲际酒店 ，即世茂深坑酒店，评估值为22.5亿元，抵押融资余额为20.73亿元。 此前有知…