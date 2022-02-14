旅游＋民宿客栈建筑设计：北京怀柔北沟村砖场更新酒店/旧改_腾讯新闻

建筑：llLab 室内：北京盛和立 北沟村以其地理特征和靠近慕田峪长城而闻名。对文化旅游的重建兴趣和各种扶持，这里逐渐形成了自己的旅游基础设施，带来了丰富多彩的旅游住宿体验。乡村振兴与文化保护相结合，为可持续和生态文明的发展提供了一种有前景的战略。 位于北京市怀柔区北沟村慕田峪长城脚下的琉璃瓦厂，因市场需求减少而停产。项目场地面积5336.27�，新建面积393.54�，改造面积752.36�，总建筑面积1145.9�。 建筑干预围绕三个主要元素构建：琉璃瓦、旧窑和红砖。这些元素特别重要，因为它们反映了工厂的文化遗产、空间的建筑历史和村庄本身的当地文化。设计利用这些元素来表达项目空间、景观特征和对场地的相互尊重。 该项目围绕庭院南侧的主楼进行；这是原烧瓦窑所在的空间。该建筑的内容包括一个多功能接待空间，也可以容纳小型聚会活动。结合其特色的建筑和历史重要性，整个地板都使用天然和明亮彩色釉面的瓷砖。形成一个有机的马赛克，历史特征和当代设计干预的结合提供和刺激的氛围，将其新用途与其以前的技术背景和创意历史联系起来。 北院，提供了截然不同的视野。当地红砖的使用和慕田峪长城的开阔视野加强了与当地…