原标题：复苏预期强化，旅游、酒店餐饮等板块强势拉升，凯撒旅游三连板 旅游、酒店餐饮、影视等板块14日盘中集体拉升，截至发稿，旅游板块方面，*ST西域涨逾11%，西安旅游、凯撒旅游、西藏旅游、曲江文旅、桂林旅游、国旅联合等涨停，张家界、众信旅游涨逾6%；酒店餐饮板块方面，华天酒店、金陵饭店、岭南控股涨停，君亭酒店涨逾7%；影视板块方面，幸福蓝海、祥源文化、金逸影视、上海电影等涨停。值得注意的是，凯撒旅游已连续3个交易日涨停。 消息面上，2月11日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)进口注册。 据悉，Paxlovid为口服小分子新冠病毒治疗药物，用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒肺炎(COVID-19)患者，例如伴有高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高风险因素的患者。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作，限期完成附条件的要求，及时提交后续研究结果。 有分析指出，我国应急附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物，近…