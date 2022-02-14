北京2022年2月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的临床技术和循证解决方案提供商威科医疗(Wolters Kluwer, Health)获得全球权威咨询公司Frost & Sullivan评选的“2021年北美年度公司”奖。Frost & Sullivan公司在对北美临床决策支持(CDS)解决方案市场进行评估后向威科集团颁发了这一奖项，并在报告中着重介绍了威科集团临床决策支持解决方案，包括UpToDate、Lexicomp、Emmi、Medi-Span、Sentri7及POC Advisor在内的临床决策支持解决方案，被Frost & Sullivan评为“床旁决策的关键赋能者”，这一套完整方案可帮助临床医生改善临床决策、减少误诊，并避免工作流程中断。

“我们始终致力于让临床医生和患者在充分了解证据的前提下，做出有据可循的诊疗决策，这就需要在他们的工作流程中提供可信赖的信息。”威科医疗临床效能事业部总裁兼首席执行官Greg Samios表示，“Frost & Sullivan的这一认可证明了我们的努力，确保我们的解决方案有助于在整个诊疗连续体中统一决策，减少诊疗差异、改善患者结局。”

内外部编辑团队即时调整最佳证据，完整的解决方案确保诊疗决策标准化

随着医护团队的参与者越来越多，在跨多个角色制定临床决策的过程中，容易引起决策不当的风险。当扩充的医护团队持续使用临床决策支持解决方案时，可以促进临床医生专注于为患者制定更一致的诊疗决策。这反过来又有助于临床诊疗的标准化和改善结局。

Frost & Sullivan表彰了威科集团的编辑团队，该团队专注于协调其核心临床决策支持解决方案的内容。通过他们的协调工作，确保解决方案来自于相同的证据，以帮助解决临床医生及其患者在整个诊疗连续体中的个性化需求。这一协调工作支撑了威科集团兑现其“Best care everywhere”的承诺。

“威科集团多层编辑政策包括对新的临床证据进行持续、系统和透明的审核、鉴别和整合。”Frost & Sullivan公司最佳实践研究分析师Azza Fazar表示，“该公司拥有一支由资深外部医生编辑、作者以及临床医生担任的内部副主编组成的团队，持续跟踪医学文献，评估其质量、证据分级和临床相关性。”

UpToDate迅速应对新冠疫情，94个临床专题浏览量达3110万次

新冠疫情让医疗卫生行业面临巨大难题，大量患者涌向医院，医护人员受到严峻挑战，招聘和留住医生的压力持续增加。随着美国疫情的恶化，关于这种新型冠状病毒的临床研究的数量和速度也使临床医生无法跟上最新的文献。

威科集团严谨的编辑流程为应对新冠疫情、西非埃博拉疫情、海地地震和世界范围内的其他自然灾害等公共卫生危机提供了一个即时和动态的响应机制。目前，UpToDate已有共计94个新冠专题。自2020年2月以来，新冠专题被130万名临床医生浏览，浏览量达3110万次。此外，威科集团持续提供新冠专题的免费访问权，临床医生可通过威科集团网站访问。

关于Frost & Sullivan 2021年北美年度公司奖

每年，Frost & Sullivan都会评选出在增长战略和实施方面表现卓越的公司并颁发“年度最佳公司”奖。该奖项旨在表彰企业在产品和技术方面的高度创新，以及由此带来的客户价值和市场领导地位。

Frost & Sullivan“最佳实践奖”表彰在各个地区和全球市场上在领导能力、技术创新、客户服务和战略产品开发方面表现突出的公司。Frost & Sullivan行业分析师通过深度访谈、数据分析和大量的二次研究来比较市场参与者和衡量业绩，以确定行业中的最佳实践公司。

点击链接，下载Frost & Sullivan完整报告。

UpToDate被全球权威咨询公司Frost & Sullivan评选为“床旁决策的关键赋能者” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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