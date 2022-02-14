携程将推出每周只需上班3天模式 梁建章：有利于提高生育率谷歌生育率携程_手机网易网

携程将推出每周只需上班3天模式 梁建章：有利于提高生育率 2022-02-14 19:17:52 网易科技报道 2月14日消息， 携程 宣布将在全公司推行混合办公制度。3月1日开始，每周三、周五，公司各事业部、职能部门可根据实际管理需求，实行或逐步推行1-2天的混合办公，即每周有1-2天，符合条件的员工可自行选择办公地点。目前，携程已经同步发布了与之匹配的员工申请和管理流程、设备支持等政策。 据携程介绍，此轮推广基于从2021年8月开始的超过1600人参加的混合办公实验，结果显示，经过近半年的实验，员工参与意愿上升至近六成，在绩效无明显影响的情况下，离职率下降约三分之一。 据了解，疫情后，亚马逊、 谷歌 、微软、苹果等企业开始把远程办公常态化、制度化，每周只要求员工来公司1-2-3天。 携程集团董事局主席梁建章表示：混合办公制度的推广是企业、员工和社会的多赢。不仅在不影响效率的情况下提升员工的满意度，还有利于减少交通堵塞、环境保护；缓解高房价和地区间差异；另外有利于家庭和谐、女性职业发展和提高 生育率 。希望混合办公制度未来在更多主流中国企业被推广，这将对中国的社会和经济产生积极且深远…