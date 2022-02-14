旅游｜“泉心泉意·冬暖长安”西安温泉文化旅游季开启_TOM旅游

冬日未已春欲归，暖泉知意好时来。年意未过，又到暖泉泡汤好时节。2月14日，由西安市文化和旅游局主办，各区县、开发区文化和旅游局承办的“泉心泉意·冬暖长安”西安温泉文化旅游季在白鹿仓景区温暖上线，西安市多家知名温泉企业共同参加了活动。 此次活动围绕“温泉+”促进西安文旅企业复工复产复市，为市民游客带来 优惠福利 的同时，畅通温泉企业销售渠道，提振温泉消费市场信心，刺激西安文旅行业经济复苏，促进西安文旅新业态的发展。 温泉福利大惠民 结合疫情防控，本次西安温泉文化旅游季采取线上启动的形式，让市民朋友足不出户便能近距离领略温泉之美、养生之妙。西安市文化和旅游局统筹各区县、开发区推出多项温泉促销活动和惠民政策，在集中展示西安温泉旅游资源的同时，发挥“旅游+温泉”的互促效应，实现二者之间的良性互动。 西安市文化和旅游局根据不同出行游览主题和温泉资源分布，精心策划推出18条特色温泉旅游线路，以温泉为主串联吃、住、玩、赏等内容，供游客自由选择。路线包含“泉意·乐活天地休闲食界”温泉加美食之旅3条；“泉意·赏雪暖心奇趣泡汤”温泉加冰雪游3条；“泉意·品质生活酒茶相伴”温泉加传统酿造之旅3条；“泉意·一…