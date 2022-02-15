曾是世界建筑奇迹！中国网红“深坑”酒店 挂牌求售

经过逾10年打造、被列为「世界十大建筑奇迹」的上海佘山世茂深坑酒店，2018年11月一开业就变成网红打卡点，然而开业才3年却因集团债务危机，近日传出以22.5亿元（人民币）的报价求售。 据《第一财经》报导，多名仲介在微信朋友圈转发上海佘山世茂深坑酒店的消息，并标明「现报价22.5亿对外出售」。这一消息与此前获取的世茂集团待售资产清单资讯一致。 清单显示，上海佘山世茂洲际酒店，也即世茂深坑酒店，评估值为22.5亿元，抵押融资余额为20.73亿元。据世茂集团财报显示，2019年该酒店实现收入约2.79亿元，2020年的疫情下也获得了约2.65亿元的收入；2021年上半年收入亦实现1.34亿元。 不过，随去年底中国房地产集团债务危机频发，世茂集团已先后出手位于香港、上海、广州等地的核心资产，变现超过94亿元，包括以45亿元出售位于上海北外滩地茂悦大酒店给上海地产集团。 除了深坑酒店，《澎湃新闻》指出，世茂集团还预计出售其位于深圳的第一高楼「世贸深港国际中心」，对外报价151.43亿元。 ▲上海佘山世茂深坑酒店号称斥资20亿元人民币打造。（图／世茂集团官网） 资料显示，深坑酒店坐落于上海市西南…