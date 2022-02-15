为什么省长喊话昆明该“惊醒”了昆明市云南省旅游

近日，云南省长喊话，昆明要“从感觉良好中惊醒起来”。 起因是2021年，昆明GDP实际增速为3.7%。这样的成绩，对于近年来一直处于高速增长的昆明而言，实属意外。 云南省委副书记、省长王予波日前在云南两会上指出，去年昆明市在滇池沿岸违规违建问题整治、配合办好COP15第一阶段会议等方面作了很大努力，但在抓发展、谋发展、促发展上有差距，“昆明要认清问题、认清差距、认清短板，从感觉良好中惊醒起来，从安于现状中振作起来，从争先恐后中行动起来”。 为何去年昆明GDP增速突然放缓？春城昆明，未来又该如何最大程度上发挥潜力，全力“回春”？ 旅游业，从亮点到软肋 高速增长的旅游业，一度为昆明经济增长贡献良多。 “2021年造成昆明GDP增速趋缓的直接原因之一，是疫情影响下低迷的旅游业，难以对经济形成强力支撑。”赛迪城市经济研究中心研究员张潇潇对中国新闻周刊表示。 从昆明旅游业总收入看，2017年为1608.66亿元，同比增长49.85%；2018年为2180.08亿元，同比增长35.52%；2019年为2733.61亿元，同比增长25.39%。 昆明。图/图虫创意 然而，在新冠疫情之下，作为曾经最亮…