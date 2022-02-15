对话梁建章：期待更多公司效仿混合办公，是企业、员工和社会的多赢携程远程办公离职率_网易科技

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 2月15日， 携程 集团董事局主席梁建章接受网易科技等媒体采访表示，携程混合办公实验效果明显，尤其是 离职率 下降了三分之一，员工满意度大幅提升，无论是优秀的员工还是一般的员工流失率都下降了非常大的幅度，用工成本也有比较大的帮助。他讲到，“混合办公制度的推广是企业、员工和社会的多赢。” 昨日，在线旅游公司携程宣布将在全公司推行混合办公制度。3月1日开始，每周三、周五，公司各事业部、职能部门可根据实际管理需求，实行或逐步推行1-2天的混合办公，即每周有1-2天，符合条件的员工可自行选择办公地点。携程同步发布了与之匹配的员工申请和管理流程、设备支持等政策，这意味着携程成为国内首家率先实际推行混合办公制度的公司。 据携程介绍，此轮推广基于从2021年8月开始的超过1600人参加的混合办公实验，结果显示，经过近半年的实验，员工参与意愿上升至近六成，在绩效无明显影响的情况下，离职率下降约三分之一。 在公司管理层面，梁建章承认，主管层面开始也有过疑虑，但随着实验的展开，大家发现员工效率和绩效并没有降低。他还补充，从学术角度来讲，本就存在哪些面对面沟…