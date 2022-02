印度建议其公民暂时离开乌克兰 2022-02-15 14:57:21 财联社 14:55 【 印度 建议其公民暂时离开 乌克兰 】财联社2月15日电,印度建议在乌克兰的印度公民暂时离开该国。印度驻乌克兰大使馆在其公告中说, 鉴于乌克兰当前局势的不确定性,建议印度公民特别是非必要逗留的学生暂时离开,同时建议印度民众如非必要不要前往乌克兰 旅行 。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the