【财联社午报】 创业板指大涨逾2%！赛道股迎来反弹 旅游、机场板块回调_深圳热线

一、【早盘盘面回顾】 今日，指数上午震荡反弹，创业板指数领涨。盘面上，赛道股早盘迎来反弹，CRO、半导体板块震荡走强，诚达药业20CM涨停2连板。盘中锂电、风电等赛道股也有所活跃。基建股盘中再度走强，杭州园林20CM涨停，浙江建投涨停7连板。下跌方面，近期活跃的旅游板块今日大幅调整。总体上个股涨多跌少，超2300只个股上涨。沪深两市半日成交额达5162亿元，较上个交易日上午缩量491亿。板块方面，培育钻石、CRO、杭州亚运会、半导体及元件、中药等板块涨幅居前，旅游、机场航运、煤炭、油气。截止午间收盘，沪指涨0.4%，深成指涨1.4%，创业板指涨2.64%。北向资金方面，沪股通早盘净流入9.65亿，深股通早盘净流入7.12亿。 两市共55股涨停(不包括ST及未开板新股)，21股未封住涨停，封板率72.37%。两市连板股16家，其中，基建股浙江建投7连板，三孩概念股美吉姆、基建股正平股份4连板，汽车零部件股瑞玛精密、瑞鹄模具2连板，医药股精华制药、诚达药业2连板，影视股金逸影视、浙文影业2连板，基建股中化岩土、诚邦股份2连板，数字股荣联科技、锂电池股鞍重股份、冬奥概念股金一文化、公用事业股…