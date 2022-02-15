北京2022年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月14日，徐梦桃、孔凡钰、邵琪三人出征参加自由式滑雪女子空中技巧资格赛，徐梦桃、孔凡钰进入决赛，00后小将邵琪遗憾止步资格赛。

在决赛赛场上，身披FILA斐乐“凌空冰雪科技”战袍的徐梦桃，动作精准、灵活、敏捷，挑战本次冬奥女子最高难度，从高点处凌空腾起翻到平稳落地，以超高的质量优雅专业的完成女子选手中的最高难度动作。孔凡钰决赛第一跳拿到102.71分，几乎锁定了一个最终仅有6人参加的大决赛名额，向世界展示了具有中国特色的冰雪运动体育精神以及坚定不移的拼搏精神。

最终，徐梦桃以108.61的分数勇夺金牌。孔凡钰虽稍有遗憾与奖牌擦肩，但她挑战自我，拿出本赛季她的最难动作超过100分闯进决赛，相信未来的孔凡钰会有更加优秀的成绩。

“最美冰雪女将”身披FILA斐乐战袍，共诉“空中舞蹈”的常胜之梦

从12岁开始专项空中技巧的徐梦桃，对每一个技术动作都非常较真，正是有了一份心中坚持，多年来徐梦桃都没有降低过难度系数，在冰雪逐梦的路上砥砺奋进；孔凡钰曾用一句“因为热爱，所以坚持”概述了她从病床到领奖台，斩获平昌大赛铜牌背后的365天。



自由式滑雪女子空中技巧决赛 徐梦桃夺冠现场：徐梦桃激动呐喊

皑皑冰雪上引人注目的，除了有两位女将的拼搏表现，还有有着FILA斐乐核心黑科技的 “凌空冰雪科技”战袍。在中国红与FILA斐乐经典红白蓝DNA色的碰撞下，缝制的“CHINA”字样显得异常醒目，耀眼地展示着运动时尚之美。

洞察消费者需求，以强细节和原创技术领跑冰雪运动服装赛道

在自由式滑雪女子空中技巧决赛赛场，徐梦桃身披FILA斐乐“凌空冰雪科技”战袍，凌空跃起的优美姿态，淋漓尽致地展现了她们的高超技巧，这背后不仅有她们日夜训练的艰苦付出，有教练团队的指引以及万千国人的支持，也同样有专业滑雪装备带来的保障与助力。

中国自由式滑雪空中技巧女子决赛战袍，搭载了FILA斐乐独创的“凌空冰雪科技”。从外部面料到内里各个细节，无不展示了FILA斐乐对消费者需求的精准把控。先从外部面料上看，其使用的Dermizax®耐水性超行业常规防水面料66%，透气透湿值高于常规滑雪面料60%。再看其内里可“蓄能发热”的黑科技陶瓷印花面料，在远红外辐照下能够有效迅速温升2.3摄氏度，夹层内还填充PRIMALOFT®保暖材料。仅在面料方面，这套比赛服已经能有效做到轻量蓄温，还能降低起落阻力，为运动员的赛场发挥提供更多“飞翔”的可能。



FILA斐乐凌空冰雪科技专业滑雪装备

FILA斐乐将冰雪运动刻入品牌基因，更难能可贵的是其对原创性技术和核心技术的创新与坚持。作为始终站在用户维度把控核心竞争力的百年品牌，FILA斐乐将科技与时尚相通相融，让专业运动与高端时尚比肩同行，这展示着FILA斐乐领跑赛道的底气和强大的生命力。

在精准把握用户需求、对细节的精湛细磨、强大原创核心技术壁垒的护航下，FILA斐乐也创造了它惊人的市场业绩。根据Brand Finance发布的2021全球最有价值服饰品牌榜单，按涨跌额排名，2020年跑得最快的是运动品牌FILA斐乐，品牌价值同比大涨68.4%至27亿美元，总榜排名从上一年的第50攀升至第33名。

构筑百年“冬梦”，FILA斐乐早已站在了风口之上

不只是科技，FILA斐乐为运动员带来了更多的是一种专注和坚持的专业运动精神，它的品牌文化与运动健将们“梦想越近、热血越燃”的韧劲不谋而合。十年树企业，百年树品牌。回顾运动服饰赛道，不少当年名冠四方的老品牌已退场，FILA斐乐却凭借自身强劲实力，屹立在行业潮头，风采依旧。冰雪经济被吹热，FILA斐乐从不是追风入局的玩家，而是早已站在了行业风口之上的头部品牌，探索新思路、新模式，在厚积薄发中引领这个行业一次次革命节点。

FILA斐乐自70年代转向运动服饰后，便深耕于此，先后开发了网球、高尔夫、健身、滑雪、登山、篮球等系列，并以专业滑雪装备研发和深耕近百年的富足经验支撑运动员逐梦，见证了无数世界顶尖运动员的精彩瞬间。从意式百年经典到优雅时尚运动，FILA斐乐用近半个世纪的优雅运动美学构筑出一个“冬梦”，更是缔造了一个用科技力护航自身发展的世界服装品牌传奇。

身披FILA斐乐“凌空冰雪科技”战袍，徐梦桃成“最美冰雪女将” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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