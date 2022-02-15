第9年蝉联制药类企业第一位

上海2022年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，强生公司上榜《财富》杂志“2022年全球最受赞赏公司”全明星榜（50强），名列第17位。这是强生公司连续第20年进入全明星榜单，也是第9年蝉联制药类企业第一位。这份榜单由《财富》杂志与咨询公司光辉国际（Korn Ferry）合作制作，此次邀请了3700多位来自各行各业的高管、董事以及分析师，按照创新、人才、社会责任等9项指标给各自所处行业的公司进行评分，遴选综合美誉度最高的公司，以体现各行业领军企业在全球的综合竞争力。

作为全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一，强生公司始终以信条精神为指引，通过一次又一次的革命性创新，不断推进全球人类健康福祉。强生信条指引我们关注我们的病患、消费者和客户、员工以及整个社会。在过去的一年里，公司在消除癌症、促进健康公平、应对新冠肺炎疫情等方面都取得了喜人的成果。例如：

在2021年，强生旗下制药子公司杨森研发的针对复发型多发性硬化症及特定非小细胞癌疗法获得了FDA批准；强生公司的新冠肺炎疫苗也获得了FDA紧急使用授权。

为促进健康公平，强生启动了“健康公平创新挑战赛”，承诺在未来5年投入1000万美元专门用于提升健康公平。

此外，强生发布了2020年《健康与可持续发展报告》，梳理了公司过去5年来在促进人类健康和可持续发展方面所取得的突出进展，并设定了改善人类健康福祉2025目标，共涉及五大方面：第一，提高对大流行的准备和响应能力；第二，开发新疗法以应对全球公共卫生挑战；第三，助力全球基层卫生能力的提升；第四，减碳行动支持更健康的地球；第五，促进多元、平等和包容。

强生公司是改革开放后首批进入中国市场的跨国企业，已经服务中国老百姓的健康需求近40载。在与中国经济和医疗卫生事业共同成长的同时，公司在引领创新、人才培养以及社会公司等方面做出了诸多贡献。2021年，强生中国多项举措和成果持续获得各界的广泛认可。这其中包括：

2021年12月，强生公司作为首个宣布支持共同富裕的跨国医疗健康企业，以“激发活力，创新驱动助力高质量医疗体系建设；科学为本，支持公共卫生体系建设；回馈社会，践行企业社会责任”三大战略下的六大举措，进一步支持国家共同富裕宏伟目标。

人才培养和关怀方面，强生中国在一年一度的“520雇主品牌日”上，发布了全面升级的员工福利计划“金牛计划”，持续关注并激发员工乐活的工作及生活态度，不仅为员工职业发展提供跨业务、跨部门乃至跨地区的广阔平台和强大资源，更致力于打造全球健康的员工团队。

强生持续通过公司的全球社区影响力（GCI）组织，在支持基层医务工作者、危机响应、员工志愿服务等方面投入资源。自2021年起，强生通过设立GCI专项基金，将投入总计超过1.5亿元人民币，主要用于支持政府为基层医护工作者提供免费培训等项目。此外，在2021年河南暴雨灾害期间以及年末西安爆发新一轮新冠疫情期间，强生公司及时响应，通过中国红十字基金会捐赠医疗健康产品和现金，驰援一线。

再次获评《财富》“全球最受赞赏公司”是对公司的高度认可。未来，强生将继续致力于将世界领先的医疗健康和服务，以及我们130多年来的行业经验和智慧，带到全球各地，并不断提升医疗健康产品和服务的可及性和可负担性，打造更加公平的健康未来。

强生连续20年获评《财富》“全球最受赞赏公司” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com