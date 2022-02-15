革故鼎新 踏浪前行 — BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会来袭

上海2022年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由BEED Asia必达亚洲主办的BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会、BEED EXPO第十四届亚洲学校建设及设施展览会将于2022年4月14-16日于上海举行。

本次大会以“革故鼎新 踏浪前行”为主题，参会人群除了来自民办院校、教育集团、教育局外，还将会有更多行业同仁加入，其中包括公办学校、职业院校、高等教育机构等。大会以“展望、破局、升级、跨界、变革”五大板块围绕当前教育热点诸如新教育下的中小学校转型、教育空间变革创新，未来大学创新思考、国际教育破局新生、职业教育未来发展、智慧绿色校园建设等展开深入探讨，为各位与会嘉宾提供新时代教育模式下开展工作的新思路。

【大会背景】

2021年，“十四五”开局之年，在这一年里，教育界经历了许多变革，“双减”、“实施条例”、“公参民”、“职普分流”等成为教育热词，行业人有喜有悲。

从基础教育到高等教育，从职业教育到终身教育，一张宏大的教育蓝图正在徐徐展开。

挑战与机遇并存，困难与希望同在。教育政策频发推动教育行业回归育人本质，重塑教育格局。从外延扩张转向内涵建设，从粗放低效走向精细治理，民办教育发展日趋规范，高等教育高质量发展，职业教育也迎来了发展的黄金时代。

值此教育革新之际，BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会、BEED EXPO第十四届亚洲学校建设及设施展览会，必达亚洲诚邀各位行业同仁一起紧跟时代步伐，开拓创新，在机遇与挑战中稳步前行，拨开教育层层迷雾，携手构建教育新生态。

【论坛议程】

BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会由1场“全球未来教育发展大会”和12场主题论坛组成，分别为：“中国前沿教育革新论坛”、“新时代卓越校长领导论坛”、“未来大学创新思考力论坛”、“职业教育新纪元发展大会”、“国际教育进阶破局论坛”、“城市&校园规划更新论坛”、“智慧学校4.0升级论坛”、“无界校园，探索新型学习空间论坛”、“跨界融合，塑造基础课程创新论坛”、“素质教育变革生长论坛”、“低碳革命绿色校园论坛”、“教培市场战略转型论坛”，全方位多角度探讨当下学校建设趋势热点，共话教育未来发展。



BEED 2022大会论坛

部分热点话题如下：

回归育人本质，重塑教育格局

“民转公”教育政策的洞悉及思考

畅想2035，中国未来教育新展望

提质增效，深化职业教育校企合作，打造校企命运共同体

疫情防控常态化下的教育教学和管理机制探索

应“人”而生的设计 — 面向使用者的教育空间

书院营造，创造具有传统文化的未来学校

反仪式感，如何打造无界，灵动的校园空间

从“产业”过渡到“产品”，未来教培行业的发展之路

万物互联，供应链数字化助力教育转型升级

横向融通，探索STEAM教育与核心素养的对接

馆校合作，如何构建科技教育共同体

“双减”之下的学校信息技术教育探讨

教育出海，是新的拐点还是陷阱

“能者为师”的时代，教师如何谋篇布局

【往届演讲嘉宾名单】

以下为部分往届演讲嘉宾名单（按姓名首字母排序）



部分往届演讲嘉宾

点击下方链接，了解更多大会详情：

活动链接：https://www.bagevent.com/event/8008453

【BEED AWARDS 2022评选活动】

BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会暨亚洲学校建设及设施展览会组委会汇聚行业力量，开启“BEED AWARDS 2022”教育评选活动，旨在进一步推动学校高品质建设。

BEED AWARDS是一项为“专注于教育建设”的行业群体打造的奖项。BEED AWARDS为更好的教育建设而生，致力于推动教育环境感官与功能性改善、为学校甄别优质的产品和解决方案，同时助力校园自身文化与特色的培养。

BEED AWARDS 2022评选活动共设四大系列评选项目：

BEED AWARDS 2022 年度教育人物评选

教育领导力卓越人物

教育创新力卓越人物

教育空间力卓越人物

教育影响力卓越人物

BEED AWARDS 2022 理想校园评选

绿色创新学校评选

活力常青学校评选

潜力新星学校评选

BEED AWARDS 2022 人气教育建筑设计评选

先锋教育建筑设计人物评选

未来校园规划建筑评选

创新教育空间设计评选

跨界教育建筑设计评选

BEED AWARDS 2022 高品质学校供应商评选

高品质学校空间合作伙伴

高品质学校建设合作伙伴

高品质学校运营合作伙伴

高品质学校创新合作伙伴

BEED AWARDS评选活动覆盖了教育行业全产业链，评选面向全亚洲在教育领域做出突出贡献的企业、组织与个人。BEED AWARDS 2022颁奖典礼将与BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会暨亚洲学校建设及设施展览会同期举行。

BEED AWARDS不仅为参赛者们提供了一个展示风采的舞台，扩大行业影响力，同时也提供了一个互相学习交流的机会。

点击下方链接，报名参与评选：

活动链接：http://beed-asia.mikecrm.com/rBY8aJF



BEED AWARDS 2022评选活动

革故鼎新 踏浪前行 — BEED 2022第十四届亚洲学校建设大会来袭 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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