[携程:员工每周可在家办公2天 周三周五可自行选择_新闻频道_中华网] 原标题： 一企业官宣，每周可在家办公2天 2月14日，在线旅游平台携程集团宣布，将在全公司推行混合办公制度。 携程将于3月1日开始，每周三、周五，公司各事业部、职能部门可根据实际管理需求，实行或逐步推行1-2天的混合办公。 即每周有1-2天，符合条件的员工可自行选择办公地点，既可以是家里，也可以是咖啡厅或者度假酒店等。 携程方面透露，这次全面推广“3+2”等工作制，将覆盖该集团全部员工（约3万人），不分男女、不分值岗、不做薪资调整。 对此，不少网友表示感觉“很爽”，求问“如何能让老板不经意之间的看到这条微博”： 但也有网友担心会被“降薪”，也担心这样让工作和生活更分不开。 曾多次进行“混合办公试验” 绩效无明显影响，离职率降低 2021年8月9日，携程集团宣布启动“2021混合办公试验”。 该试验将通过对2个对照组，总计数百名员工参与的混合办公综合试验，探索该形式是否可以作为公司未来长期办公形式之一。 这是携程继2010年、2020年实施“在家办公试验”项目之后的再次迭代试验。 据悉，此次“2021混合办公试验”的…