携程下月开启“3+2”混合办公模式 一举多赢希望更多公司尝试携程_新浪财经_新浪网

本报记者 许 洁 2月14日，携程即将推出的“3+2”混合办公模式引发热议。2月15日下午，携程集团董事局主席梁建章在回应媒体关注时表示，经过半年的实验，混合办公模式能提升现有员工的幸福感，节省了时间，“希望不只携程，未来能有更多公司效仿，加入混合办公模式。” 据悉，携程集团的“3+2”混合办公模式将从3月份开始执行，即允许员工每周三、周五在家远程办公。携程方面表示，这次全面推广“3+2”工作制，将覆盖该集团全部员工（约3万人），不分男女、不分值岗、不做薪资调整。 “从宏观层面来看，这是大势所趋，国外已有不少企业开展远程办公模式。从劳动法角度来看，在不做薪资调整的情况下，这也是符合法律规定的，对劳动者也好、企业也好都是一种创新，但对企业而言，开展远程办公模式的前提条件是不能影响企业工作效率。”北京市中同律师事务所高级合伙人赵铭对《证券日报》记者表示。 携程同步发布了与之匹配的员工申请和管理流程、设备支持等政策，这也意味着携程成为国内首家率先实际推行混合办公制度的公司。梁建章称：“我们在IT支持和信息安全方面为混合办公做好了充足的准备和投入。” 新冠肺炎疫情以来，一些头部科技公司，如亚马…