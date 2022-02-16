上海发文推进工业旅游发展 满足全面多元工业旅游需求上海博物馆制造业旅游_手机网易网

上海发文推进工业旅游发展 满足全面多元工业旅游需求 2022-02-16 15:54:15 观点地产新媒体 观点网讯： 2月16日， 上海 市文化和 旅游 局联合市经信委、市文创办等十部门共同印发《关于支持和推进上海工业旅游发展的实施意见》，促进上海工业旅游高质量发展。 近年来，上海工业旅游发展规模不断扩大，不仅拥有工业遗产290处，涉及30多个 制造业 大类，更有中国商飞、上海汽车、江南造船、宝山钢铁、三一重机、超算中心等体现国内先进制造业最高水平的旅游资源。此外，包括中国航海 博物馆 、上海国际时尚中心、上海玻璃博物馆、上海影视乐园、上海邮轮城在内的60余家行业博物馆，M50、半岛1919、1933老场坊等工业遗迹，也为市民游客提供了诸多打卡的好去处。 《意见》提出的14项重点任务中，聚焦工业遗产保护利用、支持工业博物馆数字化转型、创新消费品企业运营模式、促进融合发展等九大内容成为关键词。 随着上海传统工业产业调整、转型、升级，发展工业旅游成为保留上海工业文明和历史建筑的新亮点。在工业遗产的保护利用上，《意见》提出开展上海工业遗产调查、评估、认定，形成分级保护利用体系，将符合条件的…