旅游 春节假期“周边游+深度游”模式凸显_TOM旅游

元宵节已过，这也意味着2022年春节已告一段落。 根据文化和旅游部发布的数据，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，实现国内 旅游收入 2891.98亿元。从整体数据来看，都市休闲、乡村度假、冰雪休闲成为市场主流，自驾旅游、家庭出游、小团定制、“研学+非遗”成为 假日出游 的主流模式。尤其是在刚刚过去的元宵佳节，各地消费者纷纷在本地寻找“年味”。 01 “周边游+深度游”模式凸显 尽管疫情仍是国内旅游市场最大的不确定因素，但消费者出门休闲度假的需求仍在。疫情等因素限制了大众出行的距离，但深度与品质出游仍是追求。 从文化和旅游部发布的数据来看，这个春节假期，“周边游+深度游”模式凸显，近程旅游品质化、个性化趋势突出。数据显示，2022年春节假期，省内游、跨省游比例分别为78.3%、21.7%。近程自驾游、亲子游、主题公园游、冰雪游等短途休闲活动增量明显，在本地找“年味儿”成为越来越多人的过年选择。 以位于北京密云的古北水镇为例，在“非必要不出京”“鼓励在京过年”等政策影响下，这个春节黄金周期间，古北水镇游客接待量较去年同比增长13%，其营收创开业以来历史新高，综合营收同…