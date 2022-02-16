旅游 山西太原：晋源社火闹元宵古老热烈、异彩纷呈_TOM旅游

2月12日至15日，以“欢喜闹元宵 激情迎冬奥”为主题的 元宵节系列活动 在山西太原晋源区稻田公园举办。活动当天，晋源区邀请时代新人、劳模家庭、环卫工人等在最接地气的稻田进行滚元宵大赛。在热热闹闹的比赛中，一颗颗象征着喜庆、团圆的元宵滚制而成，滚出甜蜜味道和舌尖上的乡愁，致敬各行各业的模范人物，赞颂幸福生活。 除了滚元宵活动，古老热烈、气势恢宏的社家鼓也于元宵节亮相。据了解，国家非物质文化遗产太原锣鼓起源于晋源，作为太原锣鼓的代表，晋源社家鼓距今已有千年的历史，气势磅礴、威武雄壮，节奏欢快热烈，呈现出粗犷、豪放、剽悍的精神底色。其最大特色在于相互对抗，似两军对垒，遇强则强，双方互不相让，一曲接一曲，一阵急一阵，相咬相斗，决不歇手，给予人极大的震撼。 经过 民间艺人 的挖掘整理，社家鼓这一传统文化有了时代表达。元宵期间，社家鼓首次以原生态的方式，将天地的回响和来自历史深处的声音呈现给太原市民，庄稼汉子们伴随着铿锵激越的鼓点，酣畅淋漓地释放最质朴、最浓烈、最具有感染力的喜悦之情，表达对劳动、对时代的赞美，展示独特的民俗神韵。 演出现场，社火表演团队伴随着社家鼓，身着 节日盛装 ，迈着轻快的…