沪上首家涉外奢华酒店华亭宾馆宣布歇业改造，具体归期未定界面新闻 · 旅行

记者 | 史春蕾 编辑 | 严之俊 2022年2月9日，上海华亭宾馆发布“歇业公告”，宣布于2022年2月16日正式歇业，并展开装修改造计划。目前，华亭宾馆重新开放时间还未确定，但据新华网报道，整个改造工程预计2年左右完成。 华亭宾馆是坐落于上海徐家汇繁华商业区的一家豪华五星级酒店，宾馆紧邻徐家汇源国家AAAA级旅游景区，与上海八万人体育场、旅游集散中心咫尺之遥，漫步可达徐家汇商业购物中心。 据官方资料显示，1986年11月29日，华亭宾馆正式开业，成为沪上第一家引进外放管理的国际性酒店。1997年，华亭宾馆由华亭集团收回管理。1999年华亭集团与锦江集团资产重组，华亭宾馆成为锦江成员酒店。2013年锦江集团酒店板块重组，华亭宾馆成为锦江（北方）旗下昆仑品牌酒店。 在华亭宾馆营业的36年间，曾被指定为奥运会、世博会、世游赛、短道速滑世锦赛、保龄球世界杯以及中国国际进口博览会等大型赛事和会展活动的官方接待酒店，接待过多名中外领导人与嘉宾。 目前，华亭宾馆拥有720间客房和14间大小各异、配备齐全的多功能厅，可满足不同会议需求。此外，宾馆拥有多个中、西餐厅和酒吧。位于大堂的花苑餐厅，采用全…