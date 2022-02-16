陕西：恢复组织跨省团队旅游文旅陕西省经营旅游_手机网易网

中新经纬2月16日电 据 陕西省 文化和 旅游 厅网站消息，2月15日陕西省文化和旅游厅发布《关于恢复组织跨省团队旅游的通知》(下称《通知》)，即日起有序恢复跨省旅游业务。 《通知》称，陕西省中高风险地区已经清零，陕西省文化和旅游厅决定即日起有序恢复跨省旅游业务。全省旅行社及在线旅游企业恢复 经营 无中高风险地区的省(区、市)跨省团队旅游及“机票十酒店”业务。维持暂停省内外旅游专列业务，不得经营有中高风险地区的省(区、市)跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 《通知》要求，各地要充分结合本地区疫情防控工作实际，高度重视恢复跨省旅游疫情防控工作，严格落实以下疫情防控要求。 一是全省各级 文旅 部门要积极督促文旅市场主体严格执行文旅部各类防控工作指南，认真落实各级疫情防控指挥部的安排部署，坚持常态化精准防控措施不放松。 二是全省A级旅游景区、公共文化场馆继续严格落实“限量、预约、错峰”工作要求。 三是各类文旅场所积极引导游客(群众)做好亮码扫码、测量体温、佩戴口罩、所有返陕和来陕外省人员必须提供48小时核酸检测阴性报告“四件事”，严防疫情通过文旅途径传播。 2021年12月15日，根据文旅部…