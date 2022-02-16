在全球儿童早期发展面临紧急情况，并对未来产生威胁的情况下，首席执行官 Anne-Birgitte Albrectsen 呼吁对婴幼儿采取紧急关注

1.43 亿美元是乐高基金会有史以来金额最大的公开捐赠

在成立乐高®品牌90周年之际发起的这项全球项目征集挑战赛，旨在寻求变革理念，以帮助解决全球0到6岁儿童面临的最大挑战

丹麦比隆2022年2月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 乐高基金会宣布发起一项全球挑战赛，以1.43亿美元资助在儿童早期发展领域中锐意创新、且能够带来深远影响的解决方案，以应对全球儿童早期发展所面临的紧急情况。正如同乐高基金会首席执行官Anne-Birgitte Albrectsen所指出的，这些紧急情况主要体现在相关服务和资源的缺失，而全球疫情的暴发使该问题变得更为迫切和严峻。

乐高基金会发起的“Build A World of Play 挑战赛”将面向全球所有的组织和机构开展，只要其有能力为最年幼的儿童创造积极的影响，将均有机会从总额达1.43亿美元的捐赠中获得资助。该笔捐赠折合约9亿丹麦克朗，这一数字也传递了乐高基金会在乐高®品牌成立90年之际的承诺：让世界各地的儿童获得在玩乐中学习和发展的机会。这些努力将支持儿童的早期学习和全方位的技能发展，充分发掘他们的个人潜力并让儿童茁壮成长。

捐赠款项将被用于支持具有实践论证的不同创新解决方案，聚焦目前儿童早期发展所面临的最大挑战，包括实现高质量儿童早期教育和看护、提供充足的营养、消除家庭与社区的恶性压力、阻止家庭与社区暴力、避免环境污染、以及支持家庭成员的社会及心理健康建设等。这些解决方案应当能够对0至6岁儿童的生活产生重大的积极影响，同时能够引领全球社会对于儿童早期发展课题的关注。

“所有儿童都有权获得安全，并且得到优质教育和医疗保障。而目前，儿童的早期发展不仅没有被充分地重视，并且面临着资金不足的难题，”乐高基金会董事会主席、乐高品牌创始家族第四代代表Thomas Kirk Kristiansen表示，“儿童是未来的建设者。我们必须共同努力、不断创新，为下一代创造一个更美好的世界。今天对于年幼儿童的付出和投入，正是为了我们共同的未来。”

在乐高品牌成立90周年之际，加大对于儿童早期发展的投入，其意义更加重大。2020年3月至2021年2月，196个国家和地区的1.67亿儿童不能获得必要的幼儿看护与教育服务[1]。其中，有1.2亿学龄前儿童无法接受远程教育。2018年至2020年，平均每年有29万至34万名儿童出生后即成为难民，这意味着已经有近100万名儿童出生后成为了难民[2]。

“目前，全球儿童早期发展正面临着空前巨大的挑战。儿童出生后最初几年的生活质量至关重要，因为这一时期的大脑发展最为迅速，适应能力也最强，为儿童日后的学习、健康和行为奠定了基础。因此，在儿童早期发展阶段的投入，能够优化教育的成果、培养儿童全方位的技能发展，并提升他们的生活品质。”Anne-Birgitte Albrectsen表示。

“通过早期发展干预措施从而帮助儿童全面发展，是我们能够采用的最有力和有效的社会均衡手段之一。通过‘Build A World of Play挑战赛’，我们希望与其他组织和机构联合起来，共同应对全球社会所面临的重大挑战，以幼龄儿童的发展作为决策的中心，在城市建设、医疗和教育系统以及环境保护等领域，寻求富于创新和可执行的方案。这次的挑战赛将为更多幼龄儿童的生活带来改变的机会。”

在挑战赛中胜出的五个机构将获得总金额1.43亿美元的捐赠。前三名的机构将分别获得约3000万美元的捐赠，其余两个机构将分别获得约1500万美元。此外，入围决赛的十个机构将分别获得100万美元的捐赠，用于方案优化、团队组建、能力提升等后续工作，确保其项目得以成功落地和开展。所有参赛机构须在2022年4月7日前完成报名注册。参赛方案提交的截止日期为2022年5月17日。

乐高基金会发起全球挑战赛，以1.43亿美元推动儿童早期发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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