这里将有一座“酒店+乐园”一站式旅游综合体！嘉兴举行文旅重大项目集中开工仪式

今天上午，浙江省文化和旅游重大项目集中开工仪式嘉兴分会场暨海盐开元森泊南北湖旅游度假项目开工仪式在海盐南北湖举行。嘉兴市委常委、宣传部部长范庆瑜，副市长邢海华，中国旅游协会副会长、浙江省旅游协会会长、开元旅业创始人陈妙林及海盐县政府主要领导，各县（市、区）文化旅游部门、重大文旅项目业主代表等百余人出席开工仪式。 开工仪式现场实况转播了浙江省文化和旅游重大项目集中开工仪式现场，范庆瑜向主会场报告了嘉兴市参加本次集中开工情况。嘉兴市参加省集中开工的重大项目共21个，总投资190. 23亿元，今年计划投资46 .51亿元，项目涉及文旅设施、运河古城保护与开发、宾馆酒店建设等领域。嘉兴重大文旅项目的开工建设，将有力推动嘉兴城市高质量发展，为打造具有国际化品质的江南水乡文化名城增添新的动能。 2021年嘉兴市以庆祝“建党百年”为契机，围绕“红船魂、运河情、江南韵、国际范”的城市新风貌，以中心城市品质提升为抓手，大力推进文化旅游项目建设，取得了令人瞩目的成就。南湖旅游区品质全面提升，会景园、南溪园、鸳鸯廊桥、南湖革命纪念馆等改造提升项目全部完成；21万平方米的南湖天地惊艳亮相，鸳湖里弄、嘉绢印象、…