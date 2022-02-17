美国人准备开启“报复性”旅游，酒店业又开始盈利了

“憋不住”的美国人让酒店房间预订又紧张了起来。 根据世界旅行和旅游理事会的最新预测，今年的旅游需求将会高涨，美国对全球旅游收入的国内生产总值（GDP）贡献预计将超过疫情前水平，比2019年多6%。在线旅游公司Expedia对美国等12个国家的12000名旅行者的调查显示，超过三分之二的受访者计划在他们的下一次旅行中“大干一场”。 酒店业的消息则显示，潜在的出行者已经行动起来。美国酒店集团凯悦酒店表示，今年1月份的团体活动预订量比2019年同期高出14%，疫情暴发以来，数据首次超过大流行前水平。全球民宿短租公寓预订平台Airbnb在最近发布的财报中也写道，预计在截至3月31日的本季度，预订量将首次超过疫情前的水平。 牛津经济研究院（Oxford Economics）在为美国酒店与住宿协会撰写的一份报告中预计，今年美国酒店总预订量将几乎等于2019年的水平。 投资咨询公司BCA Research美国资产策略部门首席策略师唐克尔（Irene Tunkel）日前告诉第一财经记者，酒店业属于周期性行业，而今年周期性股票更被看好。“我看好消费服务行业的原因是需求压抑非常严重，所以所有的旅游组合，比…