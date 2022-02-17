英国19岁成人工作者受采访，称一天可接客21人，中途仅休息两分钟酒店艾丽一家酒店猫眼

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 一名年仅19岁的性工作者在英国第五频道成人节目中接受了采访。她称自己16岁就入行，三年来一直生意火爆，如今周薪高达1万英镑（约8万6千人民币）。由于客人太多，她一天最多接客二十一人，中间休息的间隔时间只有两分钟。 这名来自诺丁汉的19岁女孩名叫艾丽，她在节目上讲述了自己作为性工作者的日常生活。录制过程中，她来到曼彻斯特一家酒店等待客人，这些客人通常都是在网上预约好时间地点。她收费的标准是70英镑（约570人民币）15分钟一个时段，而由于客户太多，行程太繁忙，通常是上一个客人刚离开两分钟，下一位客人就已经在等候了。艾丽一晚上不间断的接客，可以赚到1500英镑（约13000人民币）。 除了日常接客以外，艾丽还在成人网站OnlyFans上开设了账号，上传一些付费内容。她有500多名订阅者，每个月可以赚到4000英镑（约3万4千人民币）。 她接受采访时候说：“显然每天我的第一个客人是最受优待的，可以享受到崭新的我，刚刚做好的头发，化好的妆。但是当他离开后，我必须重新梳妆打扮。我至少要冲个澡，换身衣服。” “这个过程有时候要花上5分钟时间，时间紧…