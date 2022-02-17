九华旅游与安徽石台县政府签订旅游综合体合作框架协议九华旅游石台县文旅旅游_手机网易网

九华旅游与安徽石台县政府签订旅游综合体合作框架协议 2022-02-17 16:22:16 观点地产新媒体 观点网讯： 2月17日，安徽九华山 旅游 发展股份有限公司发布关于签订合作框架协议的公告。 公告显示， 九华旅游 与 石台县 人民政府于2022年2月17日在石台县签署《石台县旅游综合体项目合作框架协议》。 根据石台县区域旅游发展现状和 文旅 产业发展规划，在石台城区金钱山区域择址建设旅游综合体项目，建设内容包括酒店、游客服务中心、秋浦河水上休闲运动项目等。由九华旅游独资开发运营。 根据实际用途，石台县人民政府以"公共管理与公共服务"、"餐饮旅馆"用地，按基准地价的70%挂牌出让拟建项目区土地，面积不少于100亩，免费授予该公司秋浦河（广阳大桥至秋浦河大桥下游坑口液压坝）水上休闲运动旅游独家开发经营权，期限40年。 另外，石台县人民政府负责项目建设的要素保障，为项目建设提供优良环境，包括但不限于：按项目建设要求，及时将供电、供气管网、供水管网、污水排放管网、通讯等项目建设运营的配套基础设施通达到项目区土地红线处等。 九华旅游享受石台县人民政府出台的关于文旅发展、招商引资等方面的优…