上海2022年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ATFX作为全球领先的外汇与差价合约经纪商，其季度及全年交易金额引人瞩目。2021年，ATFX引进了187种新产品，其可交易金融产品总数达到351种。2021年最后一季度平均月交易量达1418亿美元，让2021年在一片辉煌中圆满收官。

“在努力满足客户需求的同时，我们不断改进服务以保持领先地位。”ATFX集团董事长Joe Li介绍道。

ATFX 2021年总交易量增长18%，达1.65万亿美元。即使2020年对ATFX而言已经是创纪录的一年，但2021全年的交易量数字依旧引人瞩目。值得注意的是，2021年12月原油市场的大幅波动引发了投资者的交易兴趣。2021年12月，ATFX能源差价合约的月交易量同比增长266.35%。而10月与11月的交易量分别增长165.09%和67.52%。与2020年第四季度相比，集团在2021年第四季度的能源差价合约交易量同比增长149.53%。

除了在交易量方面体现了惊人的增长，ATFX还赢得了广泛的认可与无数的荣誉。在这一年，ATFX共获得14个奖项，使其总获奖数量上升至80项。这一年获得的荣誉包括最佳金融科技差价合约经纪商、最佳MT4差价合约经纪商、最佳代理计划大奖、2021年度十大热门牌、2021年最具影响力企业、2021最值得信任品牌等等。

“我们致力于为客户提供世界一流的客户服务以及全面的投资者教育计划和定期优惠活动。”ATFX集团董事长Joe Li表示。（官网：https://www.atfx-china.com/ ）

ATFX 2021年取得骄人业绩，交易量达1.65万亿美元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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