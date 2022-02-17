【992旅游】品文化、享美食，河北这座光影斑斓的千年古城值得一去！

原标题：【992 | 旅游】品文化、享美食，河北这座光影斑斓的千年古城值得一去！ 激情冬奥 相约河北 2022北京冬奥会，让世界关注中国，让河北与您相约！诚邀您一起——广觅人文古韵，齐品非遗风情，同赏北国风光，共襄冬奥盛举。 河北省文化和旅游厅与河北广播电视台交通广播联合策划推出全媒体节目“激情冬奥 相约河北”。 Ding Zhou 定州 定州历史悠久，文化底蕴深厚，自古就有“九州咽喉地，神京扼要区”之称，是河北省十大历史文化名城之一。 丰厚的文化为这里留下了数之不尽的财富，国家级文保单位9处，省级文保单位15处。这里有雄伟壮观的开元寺塔、巧夺天工的魁阁号舍、气势恢宏的定州文庙，定州博物馆5万件丰富多彩的文物藏珍，其中100多件为国家一级文物。 定州市文化广电和旅游局局长乔义峰邀约大家冬游定州，品味这座光影斑斓的千年古城熠熠生辉的深厚文化。 冬游定州 让人流连忘返 在这里你可以逛古城、观民俗 品文化、赏美景、享美食 定州古城 走进定州古城，来一场穿越千年文脉的旅行。城内有国保单位开元寺塔、定州贡院、文庙、晏阳初旧居及新建的古州署、定州博物馆和开元寺大街、宋街、崇文街等。