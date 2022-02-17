台媒：曾犯下岛内最大诈骗案的沈长声于厦门防疫旅馆死亡台湾省厦门市旅馆

[环球网报道]据台湾《中国时报》17日报道，曾犯下岛内史上最大诈骗案的鸿源机构负责人沈长声，据传15日晚间在厦门的防疫旅馆猝死。台“刑事局”16日称，目前尚未接获陆方通报，将由大陆相关单位调查沈长声的死因。 台湾“中时新闻网”报道截图 据报道，80岁的沈长声因家人在大陆，他在1月30日小年夜自台湾飞抵厦门，入住当地的防疫旅馆进行“14+7”（14天集中隔离加7天居家健康监测）的隔离。然而，有消息称，沈长声15日晚在防疫旅馆内死亡。 沈长声（左一）1990年为非法吸金举行记者会。图自台湾“中时新闻网” 报道称，据了解，旅馆人员在15日晚21时许，发现沈长声的房间溢出水流，打开房门发现刚洗完澡的沈长声倒在浴室已无生命迹象。台湾警方称，岛内人士在大陆意外死亡的，大陆方面会通报台湾海基会和台“刑事局”两岸科，目前还未接获通报，分析他可能是因心血管疾病猝死，沈长声的家属接获相关消息后已赶至厦门处理后事。 台“陆委会”称，台当局目前并未接获大陆有关部门通报沈长声猝死的消息，也未接获家属请求协处事项，未来家属如欲赴大陆处理奔丧事宜，台当局及海基会都会提供家属必要协助。 报道介绍，沈长声1981年和刘…