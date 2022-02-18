文旅100人 周末酒店合伙人兼 CMO郭为文：度假已经成为人们的刚性需求界面新闻 · 旅行

记者 | 史春蕾 编辑 | 严之俊 近年来，酒旅行业遭遇寒风冷雨，其发展可谓是举步维艰。《2021-2022亚洲（中国）酒店业发展报告》显示，2020年全球酒店和度假村市场规模为6102亿美元，跌幅146.9%。但是冰封之下仍有静水深流，“社交电商酒店度假产品应用”周末酒店则在酒旅行业中异军突起，疫情期间的业绩实现50%的增长，在旅游市场中一枝独秀。 疫情下国民度假需求依然存在，“宅酒店”度假模式备受青睐 周末酒店品牌于2013年创立，是一个以社交电商构建的酒店度假产品平台。2015年3月平台用户即达50万、2018年3月用户增至200万、2020年用户规模突破500万，成为酒店社交电商领域的领头羊。目前，周末酒店与全国超过500家KOL合作，已实现旅游酒店生活全覆盖。 为何在行业凋敝的大背景下周末酒店仍可实现逆势增长？周末酒店合伙人兼CMO郭为文向界面文旅解释道：“主要原因在于国际旅行受到巨大限制，但国民的度假需求依然存在，因此中国人把之前用于国际旅行上的开支转向国内度假上。其实，度假对于人们来说已经成为刚性需求，父母希望假期带孩子接触大自然，就像是一个家庭的使命一样，所以度假市场会…