旅游｜西安文旅宣传片《长安依旧 满城春》温情上线_TOM旅游

长安依旧，满城春。经历过疫情洗礼的西安，在这个春日又恢复了往日的生机，让你我想约， 来西安感受春的温情。 转角遇见春天，当感官与斑斓古城相撞，你会听见风儿走过八百秦川，嗅到花香里揉杂的生机勃勃。 春色“青”城，听万物生长 春用拥抱温热了空气，万物探出头来，也想见证这份温情时刻。经历千年的古城，在这一刻被唤醒，树枝舒展了身子，猫咪打了打哈欠，春随着微风游走在街巷间。 环城公园 里，生机盎然的景象吸引着游人，一份好心情也随之而来。在城墙上眺望才发现，春色早已拿起画笔，倾泻所有才华，为西安，描绘出张张绝美春景。 嗅风中“姹紫嫣红” 万紫千红，暗香浮动，去华清宫走一走，听林间和草地里虫鸟呢喃，嗅花海与丛林间的芬芳。或者，当温阳从头顶洒落，微风吹拂过河边的柳条之时，去曲江池边，试着抓住草木斑驳的残影，接收所有春意盎然的讯号。连绵春雨过后，走在铺满鲜花的校园里，也是不错的选择。书香夹杂着花香，有些人在这里挥洒青春，而有些人在这里寻找记忆，花柳浓荫下捧一本书，耳畔仿佛响起了青春诗歌。花开之时，秦岭的春色画卷也将渐渐展开，置身于风姿迷人的花海中，不自觉地想与自然尽情拥抱。 “银”光闪烁，看华灯之下，文…